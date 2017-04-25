Расшифрованы древние записи о глобальной катастрофе

2017-04-25 14:00 | www.oxu.az | 2

Британские ученые заявили, что нашли в Турции древние артефакты с рисунками, символизирующими последствия глобальной катастрофы.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Phys.org.

Каменные столбы с символами в храмовом комплексе Гебекли-Тепе, который расположен на Армянском нагорье на юге-востоке Турции, обнаружили специалисты из Эдинбургского университета в Великобритании.

Они утверждают, что рисунки были сделаны около 12 тысяч лет назад. Тогда же, когда наступил период резкого похолодания. Согласно одной из теорий, это произошло в результате падения на Землю кометы.

В результате статистического анализа, специалисты объявили, что персонажи, созвездия и астрономические события на столбах скорее всего связаны между собой. По их мнению, такие эпизоды, как человек без головы, означают последствия какой-либо катастрофы, природного катаклизма.

Н.О.