В Азербайджане разрешен ввоз в страну роговицы глаза

2017-04-25 15:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрешен ввоз в страну роговой оболочки глаза.

Данный вопрос нашел отражение в обсуждаемых на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) изменениях в закон «О перечне предметов, включение в гражданский оборот которых не допускается (изъятых из гражданского оборота)» и закон «О перечне предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и оборот которых допускается на основании специального разрешения (с ограниченным гражданским оборотом)».

Согласно изменениям, роговица глаза вносится в «Перечень предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и оборот которых допускается на основании специального разрешения (с ограниченным гражданским оборотом)», что подразумевает разрешение на ее ввоз в страну.

Изменения были вынесены на голосование и приняты большинством голосов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)