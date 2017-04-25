Ректор Академии МИД России: «Мы хотим улучшить отношения с постсоветскими странами, в том числе с Азербайджаном»

2017-04-25 16:35 | www.apa.az | 2

Ректор Дипломатической академии Министерства иностранных дел России, профессор Евгений Бажанов выступил с лекцией в университете ADA.



Как сообщает АПА, лекция была посвящена теме «Тенденции в области международных отношений: уроки и перспективы истории».





По словам дипломата, в XX веке в международных отношениях преобладали идеологические различия. Э.Бажанов сказал, что в XXI веке на их место пришли межцивилизационные различия. По его мнению, в ближайшем будущем главными акторами в международных отношениях останутся государства.





Е.Бажанов отметил, что к числу ключевых факторов в международных отношений относятся растущая мощь Китая и недовольство этим соседних стран, а также возвращение Россией обратно своих позиций.

Дипломат отметил, что проводимая США политика неприемлема для России. По его словам, его страна отдает предпочтение многополюсной, независимой, не связанной с какой-либо идеологией и многовекторной внешней политике.

«В первую очередь мы хотим улучшить отношения с дружественными странами. Это постсоветские страны, в том числе Азербайджан», - отметил он.

Е.Бажанов отметил, что Москва намерена улучшить отношения с Китаем, Израилем, странами Ближнего Востока и Латинской Америки, мусульманскими государствами. По его словам, Россия также выступает сторонницей возобновления отношений с западными странами.

Затем студенты и преподаватели университета задали Е.Бажанову вопросы.