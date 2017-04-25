Эммануэль Макрон: «Я приложу максимум усилий для полноценного решения нагорно-карабахского конфликта»

2017-04-25 17:02 | www.apa.az | 3

«В случае моего избрания президентом, я приложу максимум усилий для полноценного решения карабахского конфликта».

Как сообщает АПА со ссылкой на «news.am», об этом заявил победитель первого тура президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон.

«Я приложу максимум усилий для полноценного решения конфликта, но эту проблему, и вы это знаете, невозможно решить в одиночку», - заявил он.

Отметим, Э.Макрон 23 апреля в первом туре на президентских выборах во Франции набрал большинство голосов.

Второй тур будет проведен 7 мая.