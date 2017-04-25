Пользователей Википедии поощряют писать больше статей об Азербайджане

2017-04-25 14:30 | www.oxu.az | 2

В 29 проектах Википедии на языках Центральной и Восточной Европы проводится конкурс «Викивесна».

Глава «группы пользователей Азербайджанской Википедии» Эльгюн Аталиев сообщил Oxu.Az, что в соответствии с графиком конкурса эта неделя посвящена Азербайджану.

Данный конкурс проводится уже 3 года подряд 21 марта – 31 мая. По условиям конкурса, каждую неделю создаются статьи о нескольких странах. Цель конкурса – укрепить связи между пользователями версий Википедии на различных языках и дать людям возможность лучше узнать о зарубежных странах.

По итогам конкурса победители из каждой страны получат ценные подарки от международных организаторов. Однако в отличие от предыдущих конкурсов, в этом году по инициативе «группы пользователей Азербайджанской Википедии», пользователи, написавшие больше всего статей об Азербайджане, будут награждены отдельно.

З.Г.

