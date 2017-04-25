Во время Исламиады будет продлен график работы бакинского метро

2017-04-25 17:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Бакинском метрополитене завершается подготовка к IV Играм исламской солидарности, которые пройдут в столице Азербайджана с 12 по 22 мая.

Как сообщили Trend во вторник в ЗАО «Бакинский метрополитен», в связи с проведением Игр был подготовлен и утвержден план специальных мероприятий.

Отмечается, что во время IV Игр исламской солидарности метрополитен будет работать в усиленном режиме. В день открытия и закрытия Игр в график работы метро будут внесены изменения: в эти дни метро будет работать с 06:00 до 02:00. В другие дни метро будет работать до часу ночи. Если поток пассажиров будет большим, время работы может быть продлено.

В дни открытия и закрытия Игр участники мероприятия, которое будет проходить на Бакинском олимпийском стадионе, смогут на основании билета попасть на станцию метро «Кёроглу» бесплатно.

С 1 по 30 мая волонтеры в специальной форме, аккредитованные представители, имеющие специальные пропуска, также смогут пользоваться метро бесплатно.

Одновременно в метрополитене будут усилены меры безопасности. На станции метро «Кёроглу», расположенной вблизи Бакинского олимпийского стадиона, будет создан специальный штаб, все необходимое техническое оборудование будет приведено в полную готовность. На территории указанной станции также будет создан медпункт.

Отмечается, что соревнования IV Игр исламской солидарности, в отличие от первых Европейских игр, также будут проходить в олимпийском спортивном центре «Сархадчи», поэтому расположенная поблизости станция метро «Халглар достлугу» также полностью подготовлена к Играм. Оба перехода станции отремонтированы. В настоящее время на станции устанавливаются необходимые информационные табло.

Наряду с этим на станциях метро «Кёроглу», «Гянджлик», «Сахиль», расположенных близко к спортивным аренам, с учетом плотности пассажирского потока увеличено число турникетов - на входах на указанные станции дополнительно установлены пять турникетов.

В дни проведения Игр, в особенности в дни открытия и закрытия, помимо необходимого числа поездов на линии, в электродепо имени Наримана Нариманова будут стоять также резервные поезда.

Согласно плану мероприятий, все службы метрополитена обеспечены всем необходимым в связи с подготовкой к Играм, для обслуживания пассажиров на высоком уровне привлеченные с этой целью волонтеры проинструктированы соответствующим образом. Сотрудники метрополитена, знающие иностранные языки, и волонтеры будут отвечать на вопросы туристов и в случае необходимости выполнять роль гидов.

На всех станциях в информационную систему будут включены информация об Играх, о спортивных объектах, на которых будут проводиться соревнования, объявления с рекомендациями для безопасности пассажиров, правила пользования метро.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)