В России показали спектакль на азербайджанском языке (ФОТО, ВИДЕО)

2017-04-25 17:26 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя принимает участие в III Международном фестивале русской классической драматургии "Горячее сердце" в городе Кинешма (Ивановская область, Россия), сообщили Trend Life в пресс-службе театра

В рамках фестиваля в исполнении заслуженного артиста Азербайджана Шовги Гусейнова на сцене Кинешемского драматического театра имени А.Н. Островского был представлен на азербайджанском языке моноспектакль "Dəlinin qeydləri ("Записки сумасшедшего").

Отметим, что в истории фестиваля это первый случай, когда зарубежный театр показывает спектакль на родном языке. Это новшество было с большим интересом встречено представителями международного жюри, участниками и зрителями фестиваля.

"Думаю, с творчеством Николая Васильевича Гоголя все хорошо знакомы, все читали произведение и хорошо знают сюжет", - сказал Шовги Гусейнов после спектакля.

Отметим, что Шовги Гусейнов удостоен награды фестиваля в номинации "Лучшая мужская роль".

Фестиваль проходит 17-25 апреля, и еще будут определены победители в оставшихся номинациях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)