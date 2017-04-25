Объявлен курс доллара в Азербайджане на 26 апреля

2017-04-25 17:05 | www.apa.az | 2

Центральный банк Азербайджана объявил официальный курс маната к доллару на 26 апреля. Как сообщили АПА-Экономикс в ЦБА, официальный курс USD/AZN установлен на уровне 1,7025 маната.

Отметим, что сегодня в Центральном банке при участии Государственного нефтяного фонда Азербайджана прошел очередной валютный аукцион. По итогам аукциона средневзвешенный курс доллара к манату вырос и составил 1,7025 AZN/$1 против 1,7022 AZN/$1 по итогам предыдущего аукциона.