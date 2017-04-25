Адвокат Машаллаха Ахмедова: «Сумма нанесенного ущерба преувеличена»

2017-04-25 17:08 | www.apa.az | 2

В Бакинском апелляционном суде продолжился судебный процесс на основании апелляционной жалобы обвиняемого в мошенничестве бывшего футболиста Машаллаха Ахмедова.

Как сообщает АПА, на процессе судья Фаиг Гасымов сказал, что в Государственный таможенный комитет направлен запрос в связи с ввозом из Ирана каменных плит и таможенными расходами. Судья попросил потерпевшего назвать точную сумму нанесенного ущерба.

Адвокат М.Ахмедова сказал, что сумма нанесенного ущерба преувеличена, экспертиза подсчитала высокую сумму.

Процесс продолжится 10 мая.

Отметим, приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям М.Ахмедов лишен свободы на 8 лет.

М.Ахмедов был задержан 14 декабря 2015 года сотрудниками Бинагадинского районного отделения полиции. По предварительным данным, экс-футболист «Нефтчи» обещал клиенту в Баку привезти из-за рубежа каменные плиты на сумму 150 тысяч манатов. Однако М.Ахмедов не выполнил данное обещание и не вернул деньги за плиты. 16 декабря в Бинагадинском районном суде в отношении М.Ахмедова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. В последующем он был освобожден под домашний арест.