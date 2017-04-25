Азербайджан и Литва обозначили приоритеты сотрудничества (ФОТО)

2017-04-25 17:29 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Литва обладают большими возможностями для сотрудничества в таких сферах, как энергетика, сельское хозяйство, транспорт и туризм и намерены развивать связи в этих сферах. Об этом заявили глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис во время встречи в рамках официального визита главы внешнеполитического ведомства Азербайджана в Литву.

Стороны отметили важность развития торгово-экономического сотрудничества двух стран, подчеркнув значение межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Очередное заседание комиссии планируется провести во второй половине года.

Мамедъяров проинформировал премьер-министра о переговорном процессе по новому соглашению с ЕС о стратегическом партнерстве, о реализуемых с участием Азербайджана региональных энергетических и транспортных проектах.

Глава МИД Азербайджана также ознакомил главу литовского правительства с ходом переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.