Стала известна дата очередного заседания межправительственной комиссии Азербайджан-Литва

2017-04-25 17:38 | www.apa.az | 2

В рамках официального визита в Литву министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с премьер-министром страны Саулюсом Сквернялисом.

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе МИД, на встрече были обсуждены нынешняя ситуация отношений между Азербайджаном и Литвой и перспективы развития сотрудничества.

Стороны отметили важность развития торгово-экономического сотрудничества двух стран, подчеркнув значение межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Очередное заседание комиссии планируется провести во второй половине года. Также было отмечено, что Азербайджан и Литва обладают большими возможностями для сотрудничества в таких сферах, как энергетика, сельское хозяйство, транспорт и туризм и намерены развивать связи в этих сферах.

Э.Мамедъяров проинформировал премьер-министра о переговорном процессе по новому соглашению с ЕС о стратегическом партнерстве, о реализуемых с участием Азербайджана региональных энергетических и транспортных проектах.