В Азербайджане награждена группа лиц, отличившихся в сфере предпринимательской деятельности

2017-04-25 17:41 | www.apa.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении орденами и медалями группы лиц, отличившихся в сфере предпринимательской деятельности и работы с предпринимателями.

Как передает АПА-Экономикс, они награждены за вклад в экономическое развитие страны и плодотворную деятельность в осуществлении государственной политики в связи с расширением предпринимательства.