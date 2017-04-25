Группа лиц, отличившихся в сфере предпринимательской деятельности и работы с предпринимателями в Азербайджане, награждена орденами и медалями

2017-04-25 17:34 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении орденами и медалями группы лиц, отличившихся в сфере предпринимательской деятельности и работы с предпринимателями, за вклад в экономическое развитие страны и плодотворную деятельность в осуществлении государственной политики в связи с расширением предпринимательства.