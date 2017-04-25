Брюс Ли воскрес в Азербайджане (ВИДЕО, ФОТО)

2017-04-25 17:40 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - С 12 мая во всех кинотеатрах Азербайджана будет представлен комедийный художественный фильм "Брат Ли", сообщили Trend Life в пресс-службе картины. Фильм снят As Media və NR production.

В главной роли играет Аббас Ализаде, который специально прибыл в Азербайджан из Афганистана, и не только внешне, но и своим умением напоминает легендарного бойца кунг-фу Брюс Ли. Причем, 22-летний Аббас воплотил в картине самого Брюс Ли, который, по замыслу авторов картины, воскресает и оказывается в Азербайджане. Съемки фильма прошли в Баку и регионах страны. Фильм изобилует спецэффектами и особыми трюками.

Режиссер - постановщик и автор сценария фильма - Ниджат Рзазаде, автор идеи - Руслан Исмайлов, главный продюсер - Сарван Аллахвердиев.

В ролях - заслуженные артисты Азербайджана Сабир Мамедов, Тевеккюль Алиев, Малахат Аббасова, почетный работник культуры Руфат Назар, актеры Джаваншир Магеррамов, Нофель Шахлароглу, Илькин Мискерли, танцовщица Оксана Расулова, исполнитель мейханы Огтай Кямиль, журналист Фуад Мадатов и другие.

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(Автор: Вугар Иманов)