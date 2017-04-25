МЧС провело специальные тактические учения в связи с подготовкой к Исламиаде

2017-04-25 18:06 | www.apa.az | 3

Государственная служба пожарной охраны МЧС провела специальные тактические учения «Организация работ по тушению пожара и спасению» в связи с подготовкой к IV Играм исламской солидарности.

Как сообщили АПА в пресс-службе МЧС, на первом этапе учений был проведен тренинг по предотвращению распространения огня, эвакуации персонала и гостей отеля, оказания им первой медицинской помощи во время условного пожара, розданы брошюры и плакаты о пожаробезопасности.

На втором, практическом этапе учений были тренинги по тушению условного пожара, эвакуации и предоставлении первой медицинской помощи с привлечением спецтехники и живой силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

В учениях приняли участие 6 единиц спецтехники МЧС и 55 человек личного состава.