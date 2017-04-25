Лавров: Есть серьезные препятствия для карабахского урегулирования

2017-04-25 15:11 | www.oxu.az | 3

«Мы видим стремление ОБСЕ помочь в решении конфликтов в Нагорном Карабахе, Приднестровье, видим позитивное участие ОБСЕ в женевских дискуссиях по стабильности в Закавказье».

Как сообщает Oxu.Az, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с находящимся с визитом в Москве генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером.

«Существуют серьезные препятствия для продвижения к урегулированию. Но все вовлеченные игроки намерены создавать условия для компромиссов», - заявил глава МИД России.

Н.О.