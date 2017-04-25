Зохра Агамирова: Желаю скорейшего выздоровления Марине Дурунде! (ФОТО)

2017-04-25 17:48 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Я очень рада, что у меня будет возможность выступить на таком турнире, как Кубок мира в родном Баку, сказала Trend во вторник азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова.

"Конечно, я очень сильно волнуюсь и переживаю, потому что ответственность большая, и я не ожидала, что буду заменять первого номера нашей команды Марину Дурунду. Надеюсь, все получится хорошо. Постараюсь оправдать доверие тренера и не подвести своих родителей и публику, которая придет поболеть за нас", - сказала Агамирова.

Как сказала гимнастка, в ее планах - достойно выступить на Играх исламской солидарности, чемпионатах Европы и мира.

"Также желаю скорейшего выздоровления Марине Дурунде и надеюсь, что она очень скоро вновь будет радовать всех своими блестящими выступлениями", - сказала Агамирова.

Напомним, что азербайджанская гимнастка Марина Дурунда пропустит соревнования Кубка мира по художественной гимнастике в Баку из-за травмы руки.

Очередной этап Кубка мира FIG по художественной гимнастике пройдет в Баку 28-30 апреля.

Представители самого изящного вида гимнастики из многих стран мира в очередной раз соберутся в Национальной арене гимнастики, чтобы продемонстрировать свое мастерство. В соревнованиях ожидается участие 92 гимнасток из 21 страны. 34 спортсменки будут выступать в индивидуальной программе, а 58 гимнасток примут участие в составе 10 групповых команд. Азербайджан на этих соревнованиях будут представлять серебряная и бронзовая медалистка Чемпионата Европы в юниорской программе Жаля Пириева, молодая Зохра Агамирова, а также серебряные призеры Чемпионата Европы в составе групповой команды Сияна Василева, Диана Доман, Александра Платонова, Айшан Байрамова и Элиф Зейнеп Джелеп.

Согласно результатам квалификации, в первые два дня соревнований определятся победители в многоборье и финалистки по отдельным предметам как среди гимнасток в индивидуальной программе, так и среди групповых команд. А финалы будут проводиться в последний день турнира. В течение трехдневных соревнований зрители получат возможность наблюдать за выступлениями как знаменитых гимнасток Азербайджана, так и многих известных спортсменок из стран ближнего и дальнего зарубежья. В соревнованиях примут участие Александра Солдатова (Россия) – двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы; Николь Зеликман (Израиль) - бронзовая медалистка Чемпионата Европы. Команды в групповых упражнениях: Россия – чемпионки Олимпийских игр; Испания – серебряные призеры Олимпийских игр; Болгария – бронзовые призеры Олимпийских игр; Беларусь - бронзовые призеры Чемпионата мира.

Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом.

(Автор: Максим Цурков)