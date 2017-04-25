Иран ждут безопасные и справедливые президентские выборы - Хасан Рухани

2017-04-25 17:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Иран ждут безопасные и справедливые президентские выборы в соответствии с бесценными руководящими принципами Верховного лидера Исламской республики аятоллы Али Хаменеи, намеченные на 19 мая, сказал президент Хасан Рухани во вторник.

Рухани выступил на встрече с Верховным лидером, группой официальных лиц и послами исламских стран, сообщает агентство IRNA.



По словам Рухани, он горд тем, что все высокопоставленные чиновники, прямо или косвенно, получают законную власть благодаря публичному голосованию.

Отметив, что мир ислама, к сожалению, подвергся насилию, террору, нестабильности и отсутствию безопасности, президент Рухани сказал, что ему не удалось добиться прогресса в этой сфере из-за существующих проблем.



Президентские выборы в Иране состоятся 19 мая.

Главными соперниками Рухани являются бывший президент Махмуд Ахмадинежад и влиятельный консервативный священнослужитель Эбрахим Раизи.

Большое количество консерваторов, похоже, полностью поддерживают Раизи, который в настоящее время занимает должность хранителя богатой благотворительной организации и возглавляет святыню шиитов Ирана в городе Мешхед.

(Автор: Эльмира Таривердиева)