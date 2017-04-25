В России за год блокировали 450 сайтов по сбору денег для боевиков ИГ в Сирии

2017-04-25 18:39 | www.apa.az | 2

Более 450 интернет-страниц по сбору денег в поддержку незаконных вооруженных формирований в Сирии было заблокировано в минувшем году по требованию прокуроров.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки о законности и правопорядке в 2016 году.

«Заблокировано свыше 450 интернет-страниц, созданных для сбора денежных средств в поддержку незаконных вооруженных формирований в Сирии», — следует из документа.

Так, в 2016 году прокуроры подготовили 188 требований (в 2015 году — 133), по которым Роскомнадзором заблокировано 1 тысяча 188 интернет-ресурсов (в 2015 году — 644), с 18 тысяч 430 сайтов противоправная информация удалена (в 2015 году — с 3 тысяч 619 сайтов).

В частности, по требованиям прокуратуры заблокирован доступ к многочисленным сайтам запрещенных на территории РФ террористических организаций «Исламское Государство», «Имарат Кавказ», экстремистскому сайту «Кавказ-центр». По фактам распространения в интернете призывов к экстремистской и террористической деятельности в следственные органы направлены пять постановлений, по ним возбуждено четыре уголовных дела.

В 2016 году Генпрокуратура РФ подготовила проект закона о внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» для совершенствования законодательства по противодействию экстремизму. Кроме того, в Министерство юстиции РФ направлены предложения об изменениях законодательства о религиозных объединениях, касающихся правового регулирования деятельности религиозных групп.