"Кашаган" и радужные перспективы нефтедобычи в Казахстане

2017-04-25 17:59 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Последние годы добыча нефти в Казахстане неуклонно падала.

Нефть является основным экспортным продуктом Казахстана, и страна прилагала все возможные усилия, чтобы увеличить нефтепроизводство. Однако большинство месторождений Казахстана уже прошли пик добычи, производство на них снижается по естественным причинам, соответственно показатели медленно, но верно ползли вниз. По данным комитета по статистике Казахстана в 2013 году было добыто 81,79 миллиона тонн нефти и газоконденсата, в 2014 году - 80,83 миллион тонн, в 2015 году - 79,46 миллионов тонн и в 2016 году добыча составила 78,04 миллионов тонн.

Но, похоже, период снижения нефтепроизводства остался в прошлом, и с 2017 года Казахстан ожидает стабильный прирост в добыче. Надеяться на изменения к лучшему позволяют позитивные перемены на трех крупнейших казахстанских нефтяных месторождениях – "Кашагане", "Тенгизе" и "Карачаганаке".

Добыча на месторождении "Кашаган", извлекаемые запасы которого составляют примерно 9-13 миллиардов баррелей нефти, была начата осенью 2016 года. До этого начало добычи на месторождении несколько раз откладывалось. По данным казахстанской компании "КазМунайГаз", на сегодняшний день на этом самом крупном нефтяном месторождении, открытом за последние 40 лет в мире, уже добыто свыше 2 миллионов тонн нефти. К концу 2017 года добычу на "Кашагане" планируется увеличить до 370 тысяч баррелей в сутки.

Для сравнения, сегодня общая добыча нефти и конденсата в Казахстане со всех месторождений составляет порядка 220 -240 тысяч баррелей в сутки – в 1,5 раза меньше чем ожидается к концу года на одном Кашагане. А летом прошлого года до запуска "Кашагана" ежесуточная добыча нефти в Казахстане была и того меньше – порядка 180 тысяч баррелей.

С запуском "Кашагана", моментально подросли прогнозы ряда международных организаций относительно добычи нефти в Казахстане. Именно с "Кашаганом" связывают рост добычи аналитики Международного энергетического агентства (IEA), ОПЕК, Управления по энергетической информации министерства энергетики США (EIA). Именно "Кашаган" обозначен основным контрибьютором роста ВВП Казахстана ключевыми международными финансовыми организациями.

Таким образом, значение "Кашагана" для нефтяного сектора Казахстана сложно переоценить.

Положение дел на двух других крупнейших нефтяных проектах в Казахстане – "Тенгизе" и "Карачаганаке" - также внушают оптимизм.

В 2016 году добыча компании "Тенгизшевройл", разрабатывающей месторождение "Тенгиз" достигла производственного рекорда - 27,56 миллиона тонн нефти. В то же время на "Тенгизе" реализуется проект будущего расширения, который позволит увеличить объемы производства на месторождении примерно на 12 миллионов тонн в год - до 39 миллионов тонн в год. В прошлом году после долгих обсуждений, наконец, удалось согласовать стоимость этого проекта. Получение первой нефти в рамках проекта запланировано на 2022 год.

На "Карачаганаке" рекордный объем добычи в 142,5 миллиона баррелей был зафиксирован в 2014 году, в последующие годы он немного снизился. Однако на месторождении также планируется проект расширения, который обеспечит увеличение добычи в долгосрочной перспективе, хотя окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

Иными словам, даже при условии, что геологоразведка в Казахстане не приведет к открытию новых месторождений, три нефтяных гиганта в ближайшие годы смогут вытянуть нефтедобычу Казахстана на новый уровень.

Похоже, что в последующие несколько лет со снижением нефтедобычи в Казахстане мы в последний раз столкнемся в ближайшие пару месяцев. Это необходимо для выполнения обязательств страны в рамках соглашения с ОПЕК, заключенного в конце прошлого года для поддержания цен на нефть. Тогда Казахстан согласился снизить производство нефти на 20 тысяч баррелей по сравнению с добычей в ноябре 2016 года. Однако на деле с начала 2017 года добыча в Казахстане не снизилась, а наоборот увеличилась. Впрочем, так как обязательства по сокращению добычи взяты не на каждый месяц в отдельности, а на первое полугодие в среднем, Казахстан еще может уложиться в рамки соглашения, если добыча будет заметно снижена в ближайшие два месяца. На прошлой неделе министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев уверил, что это будет сделано.

А вот по истечению срока обязательств в конце июня, добыча нефти в Казахстане будет только расти. Ранее Бозумбаев заявил, что Казахстан больше не сможет снижать добычу, а сможет только наращивать. Даже если соглашение о сокращении добычи нефти будет продлеваться.

А ОПЕК в своем последнем обзоре по нефтяному рынку включил Казахстан в четверку стран, которые внесут самый большой вклад в рост добычи нефти в 2017 году – после США, Бразилии и Канады.

Елена Косолапова, обозреватель Trend

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