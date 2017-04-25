В Туркменистане к своим обязанностям приступил афганский генконсул

2017-04-25 18:04 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с новым генеральным консулом Афганистана в стране (город Мары) Арсалой Насратуллой, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

В рамках встречи состоялась церемония вручения консульской экзекватуры. На переговорах были затронуты вопросы активизации сотрудничества, а также организации регулярных контактов на уровне глав администраций приграничных областей двух стран.

"Особое внимание в ходе переговоров было уделено последовательному регулированию и развитию консульских вопросов между Туркменистаном и Афганистаном", - сказано в информации.

Туркменистан имеет протяженную границу с Афганистаном. Официальный Ашхабад неоднократно заявлял о своей готовности предоставить политическое пространство для проведения межафганского мирного диалога под эгидой ООН.

Туркменская сторона лоббирует и реализацию ряда инфраструктурных региональных проектов с участием Афганистана. В частности, Туркменистан работает над реализацией таких проектов через афганскую территорию, как строительство железнодорожной магистрали в Таджикистан и газопровода в Пакистан и Индию.

Кроме того, Туркменистан поставляет соседнему Афганистану электроэнергию и сжиженный газ на льготных условиях и возводит на собственные средства объекты социального назначения в приграничных провинциях соседнего государства.

(Автор: Гусейн Гасанов)