Мусульман в Китае ограничили в выборе имен для детей

2017-04-25 15:33 | www.oxu.az | 4

Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая составили список имен, которые запрещено присваивать новорожденным.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на The Guardian, под запрет попали имена, связанные с мусульманской религией: Ислам, Коран, Саддам, Мекка.

Новорожденным с такими именами будет отказано в доступе к государственной системе здравоохранения и образования.

В Синьцзяне проживает около половины 23-миллионной общины мусульман страны, отмечает издание.

Полный список имен, попавших под запрет, пока не опубликован, однако уже вызвал критику со стороны правозащитников. Как заявила директор китайского отделения организации Human Rights Watch Софи Ричардсон, такие меры являются вопиющим нарушением прав на свободу вероисповедания и выражения.

Н.О.