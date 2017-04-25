Десять инвесторов изъявили желание купить облигации Минфина Азербайджана

2017-04-25 18:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению краткосрочных государственных облигаций министерства финансов Азербайджана на 50 миллионов манатов и сроком обращения 364 дня, сообщает во вторник БФБ.

В этот раз спрос на облигации оказался ниже предложения – 10 инвесторов подали заявки на сумму свыше 45,9 миллиона манатов. Однако по итогам аукциона была реализована лишь часть эмиссии на сумму почти 37,6 миллиона манатов. Заявки представлены в ценовом диапазоне 84,1072 маната (при доходности в 18,9999 процента) и 86,9876 маната (15,0413 процента).

Цена отсечения по конкурентным заявкам была определена в 84,7 маната (при доходности в 18,1632 процента), а средневзвешенная цена составила 85,4926 маната (17,0626 процента).

Последний срок оплаты по облигациям – 24 апреля 2018 года.

Андеррайтером размещения государственных облигаций министерства финансов выступает инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на 25 апреля составляет 1,7022 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli