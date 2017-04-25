Дворец Гейдара Алиева подарит гостям Исламиады незабываемый вечер (ФОТО)

2017-04-25 18:09 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - Дворец Гейдара Алиева при содействии министерства культуры и туризма представит ряд культурных проектов, посвященных IV Играм исламской солидарности, которые пройдут в столице Азербайджана с 12 по 22 мая, сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

20 мая бакинцам и гостям Исламиады будет представлена потрясающая премьера, отражающая музыкальное и танцевальное искусство Азербайджана. Государственный ансамбль танца Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева представит новую концертную программу “Mənim Azərbaycanım” ("Мой Азербайджан") и премьеру одноактного балета «Кёроглу». Художественный руководитель и постановщик праздничного вечера - народный артист России, известный артист и хореограф Дикалу Музакаев.

Концертная программа впервые была показана на торжественной церемонии открытия Бакинского шопинг-фестиваля.

Начало концерта в 19.00. Цена билетов от 10 до 40 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Asan Xidmət и на сайте http://iticket.az/. Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30.

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(Автори фото - Вугар Иманов)