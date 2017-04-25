Евда Абрамов: Народ не знает, в какой валюте хранить деньги

2017-04-25 15:40 | www.oxu.az | 3

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения закона «О валютном регулировании» депутат Евда Абрамов выступил с претензией к исполнительным органам, отметив, что изменение в закон не может определить, какой из исполнительных органов будет заниматься вопросом залога.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, также, по мнению депутата, следовало не ликвидировать, а уменьшить число пунктов обмены валюты.

«Хотели как лучше, а получилось как всегда. 6000 человек зарабатывали здесь на хлеб. Ни в одной стране мира так спокойно нельзя было менять валюту. Пусть меняют, платят налоги, приносят пользу бюджету. Когда я кого-то критикую, говорят, что я предвзятый.

Живущие в виллах в Новханы, Бильгяхе, Сахиле лица меняли деньги сумками в машинах аварийной службы.

Разве нельзя было, чтобы они это сделали в пунктах обмены валют, тогда и выгода осталась бы бюджету. Народ растерян и не знает, в какой валюте хранить деньги. На самом деле нас дурят, народ дурят. Позвольте войти в колею, освободиться. Я говорю эмоционально, но и молчать не получается», - сказал депутат.

У.А.

