Макрон: Я приложу максимум усилий для решения карабахского конфликта

2017-04-25 15:46 | www.oxu.az | 3

«Я приложу максимум усилий для полноценного решения карабахского конфликта, в случае моего избрания президентом».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Новости Армении, об этом заявил победитель первого тура президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон.

«Сегодня я не буду вдаваться в подробности. Я приложу максимум усилий для полноценного решения конфликта, но эту проблему, и вы это знаете, невозможно решить в одиночку», - отметил Макрон.

Н.О.