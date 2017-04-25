В Баку мы чувствуем себя как дома - грузинский тренер (ФОТО)

2017-04-25 18:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Грузинским гимнасткам традиционно очень нравится приезжать в Баку, сказала Trend во вторник старший тренер сборной Грузии по художественной гимнастике Элисо Бедошвили.

"В Баку мы чувствуем себя как дома, очень любим здесь готовиться и участвовать в таких великолепных соревнованиях. Для нас всегда праздник быть здесь, так как ощущаем все ваше соседское тепло", - сказала Бедошвили.

Она рассказала, что в изначальном составе команды Грузии произошли изменения.

"Мы хотели, чтобы приехали наши ведущие гимнастки - участница Олимпиады Саломе Пажава и Нателла Болотаева. Но, к сожалению, Саломе получила травму локтя и не успела полностью восстановиться. Нателла приехала, она часто бывает в Баку, и выступала в прошлом году. У нее два новых упражнения, к которым она привыкает, есть ошибки, но будем над этим работать. Задачи на предстоящий Кубок мира ставим самые скромные", - сказала Бедошвили.

Очередной этап Кубка мира FIG по художественной гимнастике пройдет в Баку 28-30 апреля.

Представители самого изящного вида гимнастики из многих стран мира в очередной раз соберутся в Национальной Арене гимнастики, чтобы продемонстрировать свое мастерство. На соревнованиях ожидается участие 92 гимнасток из 21 страны. 34 спортсменки будут выступать в индивидуальной программе, а 58 гимнасток примут участие в составе 10 групповых команд. Нашу страну на этих соревнованиях будут представлять - серебряная и бронзовая медалистка Чемпионата Европы в юниорской программе Жаля Пириева, молодая Зохра Агамирова, а также серебряные призеры Чемпионата Европы в составе групповой команды Сияна Василева, Диана Доман, Александра Платонова, Айшан Байрамова и Элиф Зейнеп Джелеп.

Согласно результатам квалификации, в первые два дня соревнований определятся победители в многоборье и финалистки по отдельным предметам, как среди гимнасток в индивидуальной программе, так и среди групповых команд. А финалы будут проводиться в последний день турнира. В течение трехдневных соревнований зрители получат возможность наблюдать за выступлениями как знаменитых гимнасток Азербайджана, так и многих известных спортсменок из стран ближнего и дальнего зарубежья. Также, на соревнованиях примут участие - Александра Солдатова (Россия) – двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы; Зеликман Николь (Израиль) - бронзовая медалистка Чемпионата Европы Команды в групповых упражнениях: Россия – чемпионки Олимпийских игр; Испания – серебряные призеры Олимпийских игр; Болгария – бронзовые призеры Олимпийских игр; Беларусь - бронзовые призеры Чемпионата мира.

Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом.

(Автор: Максим Цурков)