Обнародована повестка бизнес-форума Азербайджан-ЕС
2017-04-25 18:16 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Бизнес-форум Азербайджан-ЕС, который пройдет 8 июня в Баку, сосредоточится на пяти основных темах, сообщает немецко-азербайджанская торговая палата, являющаяся организатором этого мероприятия.
Этими темами станут экономические реформы в Азербайджане, сельское хозяйство и продукты питания, технологии в сфере окружающей среды, транспорт и логистика, информационно-коммуникационные технологии и электронная торговля.
По сообщению палаты, ожидается, что число участников форума составит порядка 400 человек. В форуме также примут участие государственные чиновники, эксперты из соответствующих государственных учреждений и международных компаний.
Форум пройдет при поддержке ЕС.
(Автор: Елена Косолапова)
Твиттер:@E_Kosolapova