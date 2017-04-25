Обнародована повестка бизнес-форума Азербайджан-ЕС

2017-04-25 18:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Бизнес-форум Азербайджан-ЕС, который пройдет 8 июня в Баку, сосредоточится на пяти основных темах, сообщает немецко-азербайджанская торговая палата, являющаяся организатором этого мероприятия.

Этими темами станут экономические реформы в Азербайджане, сельское хозяйство и продукты питания, технологии в сфере окружающей среды, транспорт и логистика, информационно-коммуникационные технологии и электронная торговля.

По сообщению палаты, ожидается, что число участников форума составит порядка 400 человек. В форуме также примут участие государственные чиновники, эксперты из соответствующих государственных учреждений и международных компаний.

Форум пройдет при поддержке ЕС.

(Автор: Елена Косолапова)

Твиттер:@E_Kosolapova