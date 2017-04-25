НАНА: В Азербайджане возросла интенсивность ветров

2017-04-25 15:58 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане скорость ветра снизилась, но возросла интенсивность.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщил старший научный сотрудник отдела климата и агроклиматологии института географии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по географии Магеррам Гасанов.

По его словам, возросла интенсивность сильных ветров, это один из процессов, связанных с изменением климата:

«После 90-го года интенсивность ветра регистрируется чаще. Например, если раньше за 10 лет сильные ветры случались два раза, то теперь за 10 лет происходит 4-5 таких случаев».

Н.О.

