В Баку в связи с предстоящей Исламиадой ограничивается уличная торговля

2017-04-25 18:20 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Департамент торговли и обслуживания Исполнительной власти города Баку в связи с проведением IV Игр исламской солидарности ограничит уличную торговлю, сказал во вторник Trend глава пресс-службы департамента Алаббас Багиров.

По его словам, в связи с предстоящей Исламиадой приостановлена выдача разрешений некоторым предпринимателям. «В виде исключения уличная торговля была разрешена в некоторых парках, местах, если она не мешает движению и удобству людей. Но учитывая большое количество иностранных туристов, которые приедут в столицу в связи с IV Играми исламской солидарности Баку - 2017, эта торговля тоже запрещена. Данные вопросы будут вновь рассмотрены после завершения Игр», - сказал Багиров.

IV Игры исламской солидарности пройдут в Баку с 12 по 22 мая.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)