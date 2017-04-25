Азербайджанская писательница стала лауреатом престижной "Русской премии"

2017-04-25 18:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская писательница Ширин Шафиева стала лауреатом престижной литературной премии "Русская премия", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт литературного конкурса.

В список лауреатов "Русской Премии" по итогам 2016 года вошли девять писателей и поэтов из шести стран мира - Азербайджана, Беларуси, Германии, Киргизии, Португалии и США.

Ширин Шафиева удостоена второго места в номинации "Крупная проза" за рукопись романа "Сальса и Веретено".

Ширин Шафиева живет в Баку. Получила высшее архитектурное образование, по профессии – архитектор-реставратор. Публиковала свои произведения в альманахах конкурсов "Золотая строфа" и "Поэт года".

"Сальса и Веретено" - роман о любви, танце и колдовстве. Сальса – вид латиноамериканского танца, а Веретено – прозвище, которым главная наградила учителя танцев за особенности движений. Танец – вообще метафора, утверждает героиня. Этот сюжетный пласт в романе чрезвычайно интересен: показаны изображения, почти портреты различных танцев и метафорическая интерпретация их. Танец отражает человеческие отношения и взаимодействия. И сам оказывает обратное воздействия.

"Русская премия" была учреждена в 2005 году и присуждается ежегодно. По уставу, ее лауреатами могут стать поэты и писатели из разных стран, которые пишут на русском языке.

Напомним, что азербайджанский поэт Ниджат Мамедов по итогам 2013 года стал лауреатом литературной "Русской премии" в номинации "Поэзия" за произведение "Место встречи повсюду".

(Автор: Джани Бабаева)