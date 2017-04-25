Связанная с «Аль-Каидой» группировка взяла ответственность за теракт в Петербурге

2017-04-25 20:53 | www.apa.az | 2

Ответственность за совершение теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года взяла на себя группировка, связанная с террористической организацией «Аль-Каида».

Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности боевиков, со ссылкой на публикации террористов.

Отмечается, что об ответственности за теракт объявила группировка «Батальон Имама Шамиля». Взрыв в метро якобы был спланирован по приказу главаря «Аль-Каиды» Аймана аль-Завахири, который отдавал приказы террористу Акбаржону Джалилову.

Ранее сообщалось, что предполагаемый заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга уже разыскивается Интерполом за другой террористический акт.