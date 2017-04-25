Проходят слушания по визиту Аграмунта в Сирию

2017-04-25 16:04 | www.oxu.az | 2

Лидер Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт сообщил в рамках сессии, что допустил ошибку, отправившись месяц назад в Сирию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, политик заявил, что не подумал о том, какую реакцию может вызвать его встреча с сирийским правительством и Башаром Асадом среди членов ассамблеи. Аграмунт заметил, что его путешествие в Сирию стало «объектом манипуляций со стороны российских СМИ».

Напомним, Педро Аграмунт и некоторые депутаты ПАСЕ посетили Сирию совместно с делегацией депутатов из РФ в конце марта. По итогам встречи глава ПАСЕ сообщил, что конфликт в стране можно разрешить, если США и Россия объединят усилия.

Некоторые коллеги Аграмунта посчитали, что этой поездкой он выразил поддержку режиму Асада.

Н.О.

