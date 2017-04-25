Джамиль Гулиев вновь избран гендиректором İTV – ОБНОВЛЕНО

2017-04-25 16:10 | www.oxu.az | 2

Сегодня состоялось заседание Национального совета телевидения и радио и Вещательного совета Общественной телерадиовещательной компании (İTV).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на заседании члены Вещательного совета избрали гендиректора İTV.

По его словам, решением Вещательного совета Джамиль Гулиев вновь был избран гендиректором İTV.



Отметим, что в рамках объявленного НСТР конкурса на должность нового гендиректора с 12 по 22 апреля подали заявки пять человек - Пашазаде Тахир Агалар оглу, Гулиев Джамиль Эльшад оглу, Солтанов Илтифат Гаджиханоглу, Мамедов Тахир Таис оглу и Агаева Афаг Агаибрагим гызы.

Напомним, срок полномочий Джамиля Гулиева истек 23 апреля.

Кинорежиссер, сценарист, заслуженный работник культуры Джамиль Гулиев родился в Баку в 1963 году.

Гулиев получил образование во Всесоюзном институте кинематографии по специальности кинорежиссера. С 1984 года работал режиссером-постановщиком на киностудии «Азербайджанфильм». В 2011-2013 годах был гендиректором телеканала «Культура».

Снятые им фильмы были представлены на ряде зарубежных фестивалей. Гулиев является доцентом Азербайджанского государственного университета культуры и искусств и заслуженным деятелем искусств. 23 апреля 2013 года он был избран гендиректором Общественной телерадиовещательной компании (İTV).

14:00 (19.04.2017)

Генеральный директор Общественной телерадиовещательной компании (İTV) Джамиль Гулиев, срок исполнения полномочий которого истекает, снова выдвинул свою кандидатуру на данную должность.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил АПА Джамиль Гулиев.

По его словам, он примет участие в конкурсе, объявленном в связи с избранием генерального директора İTV.

«Да, я представил документы для участия в конкурсе. Согласно требованиям закона об общественном телерадиовещании, генеральный директор может повторно избираться на эту должность несколько раз. Воспользовавшись данной возможностью, я снова выдвинул свою кандидатуру. Информацией о других кандидатах я не обладаю», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос «Есть ли у Вас шанс повторно быть избранным на пост председателя?», Джамиль Гулиев ответил, что это покажет время.

Отметим, в связи с истечением срока полномочий генерального директора Общественной телерадиовещательной компании (İTV), Национальным советом телерадиовещания (НСТР) был объявлен конкурс на эту должность. Кандидаты должны представить в НСТР соответствующие документы с 12 по 22 апреля.

A.M.