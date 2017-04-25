В саду Микаила Мушфига…

2017-04-25 18:58 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - 28 апреля в Международном центре мугама в Баку пройдет музыкально-литературный вечер "Yenə o bağ olaydı" ("О, если бы опять тот сад"), который будет посвящен творчеству известного азербайджанского поэта и писателя Микаила Мушфига, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

Проект реализуется в рамках сотрудничества Международного центра мугама и Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

В концертной программе вечера примут участие педагоги и студенты Университета культуры и искусств.

Микаил Мушфиг (1908 – 1939 годы) - азербайджанский поэт и писатель, который, несмотря на свою короткую жизнь, оставил значительный след в азербайджанской литературе, был одним из интеллектуалов Азербайджана. Является автором многих стихов, воспевающих любовь и красоту. В стихах он также выражал свои взгляды на социально-культурные вопросы. Поэт стал жертвой сталинских репрессий и был расстрелян в 1939 году.

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(Автор: Джани Бабаева)