Бунт в столице Венесуэлы – ВИДЕО
2017-04-25 16:15 | www.oxu.az | 4
Бунтовщики в Каракасе, столице Венесуэлы, сожгли несколько грузовиков и возвели баррикады на улицах города.
Как передает Oxu.Az, видео с места событий публикует Ruptly.
Жители страны недовольны экономической ситуацией: они требуют назначения досрочных выборов. Погромщики считают, что нынешний президент Николас Мадуро пытается узурпировать власть в стране — именно поэтому лидеру оппозиции Энрике Каприлесу запретили избираться в течение 15 лет.
Сам Мадуро полагает, что протесты оппозиции — попытка совершить госпереворот. Беспорядки идут уже месяц, погибли минимум 20 человек.
Н.О.