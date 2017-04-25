В Баку проводятся бесплатные семинары для беременных и молодых мам – ФОТО

2017-04-25 16:20 | www.oxu.az | 5

«Active Mom’s Club» в рамках социального проекта «Поддержка грудного вскармливания» запустил информационно-образовательные семинары для беременных и молодых мам.

Как передает Oxu.Az, главная цель, которую преследует сообщество мам, организовывая подобные семинары, дать лучшие знания и навыки от профессионалов обо всем, что касается малыша. В рамках каждого семинара можно задать интересующие вопросы и получить квалифицированные консультации. Участие в семинаре – бесплатное.

Полезные встречи проводит педиатр, перинатальный психолог, гештальт-терапевт, гомеопат – Самира Ахундова.

Первая встреча была посвящена теме: «Какой он – ваш новорожденный?». В ходе семинара касались таких аспектов, как здоровье мамы и малыша во время беременности и после родов, грудное вскармливание как залог здоровья мамы и малыша, психоэмоциальное состояние мамы и ребенка. Ежемесячно будут обсуждаться актуальные, волнующие будущих и молодых мам тем.

Отметим, что в конце прошлого года «Active Mom’s Club» инициировало реализацию социального проекта в поддержку грудного вскармливания. Основная его цель – донести до внимания общественности то, что кормление грудью несет огромнейшую пользу. Эта проблема очень актуальна в Азербайджане и нуждается в новых способах донесения посыла до общественности, в особенности – молодых родителей.

К участию в проекте приглашаются мамы, планирующиеся ребенка, находящиеся в «интересном положении» и женщины, которые уже стали мамами. Желающие могут записаться на семинары, отправив письмо на меил info@activemoms.club

Информацию о проекте можно прочитать на страницах Клуба:

Закрытая группа:

https://www.facebook.com/groups/activemomsclub/

Персональные страница:

https://www.facebook.com/ActiveMomsClub/

A.C.

