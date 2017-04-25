В клетках мозга обнаружен «диверсант», вызывающий развитие рассеянного склероза

2017-04-25 16:26 | www.oxu.az | 3

Развитие рассеянного склероза у того или иного человека зависит от наличия белка Rab32 в клетках мозга.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил портал Дни.ру, со ссылкой на данные научного издания Journal of Neuro inflammation.

Результаты исследования показали, что наличие белка Rab32 нарушает баланс внутри клетки, вследствие чего появляется большое количество молекул, связанных со стрессовой реакцией и воспалением. Эти молекулы привлекают иммунные клетки, которые начинают атаковать оболочку нервов в ответ на их сигналы «паники». В результате запускается процесс гибели клеток мозга.

Для того чтобы прийти к таким выводам, специалисты из Университета Эксетера (Великобритания) проанализировали структуру клеток мозга здоровых участников эксперимента и больных рассеянным склерозом. У первых коварный белок отсутствовал.

Теперь учёным предстоит выяснить, как именно Rab32 попадает в мозг, и постараться его блокировать.

З.Г .