В закон «О дорожном движении» внесены изменения

2017-04-25 16:30 | www.oxu.az | 3

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение был выставлен законопроект о внесении изменений в закон «О дорожном движении».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, согласно проекту, для государственной регистрации и постоянного учета транспортных средств, они пройдут техосмотр после осмотра с целью проверки двигателя, номера шасси, кузова и сопоставления цвета.

В проекте отмечается, что это служит усовершенствованию деятельности структур, осуществляющих техосмотр.

Согласно закону, предусматривается, что после 4 лет со дня производства автомобили должны проходить техосмотр раз в два года, а спустя 10 лет с момента выпуска – раз в год.

Проект изменений был вынесен на обсуждение и принят.

A.M.

