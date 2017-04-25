В Астане состоялась презентация азербайджанского фильма "Два чужих человека" (ФОТО)

2017-04-25 19:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В столице Казахстана Астане состоялась презентация азербайджанского фильма "Два чужих человека" (İki Yad adam), снятого по мотивам произведения выдающегося писателя и ученого-литературоведа Мир Джалала Пашаева "Семья Кямтаровых", сообщили Trend Life председатель молодежной ассоциации ADDIM Гусейн Джавадзаде.

Ведущим мероприятия был известный в Казахстане телеведущий, наш соотечественник Амир Йолчуев, который отметил, что презентация приурочена 25-летию установления дипломатических связей между Азербайджаном и Казахстаном. Председатель молодежной ассоциации ADDIM Гусейн Джавадзаде и руководитель молодежной организации "Heydərçi Azərbaycanlı" Бахруз Ахундов рассказали о жизни и деятельности выдающегося писателя и ученого-литературоведа Мир Джалала Пашаева, внесшего неоценимый вклад в развитие азербайджанской литературы, науки и образования.

Затем гостям был показан фильм, который недавно был удостоен двух номинаций международного кинофестиваля Grand Asian Film Festival в Пекине (Китай). Фильм признан лучшим в номинациях "Лучший фильм на социальную тему", а исполнитель главной роли Риад Абдул - "Лучшая актерская роль". Творческий коллектив фильма рассказал о съемках картины, ответил на вопросы гостей вечера.

Фильм снят ADDIM по заказу Caspian Media Group. Картина повествует о жизни молодой азербайджанской семьи. Сюжет картины разворачивается на фоне взаимоотношений супругов, которые из-за того, что работают в разное время, месяцами не могут увидеться.

Автор сценария – Ниджат Дадашов, оператор – Руслан Агазаде, монтаж – Мурад Мурадлы, звукорежиссер – Адалят Халилов, музыкальное сопровождение – Эльвин Мусаев, продюсер – Азер Гасанов. В ролях- Дуйгу Девели, Риад Абдул, Гюльшад Бахышева, Фаиг Мирзаев, Фаргана Гулиева, Айсель Османлы, Вюсаля Мамедзаде и другие.

(Автор: Вугар Иманов)