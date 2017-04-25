Азербайджанское пароходство может купить или арендовать украинские паромы

2017-04-25 19:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (АКМП) выразило заинтересованность в покупке или аренде украинских паромов "Герои Шипки" и "Герои Плевны", говорится в сообщении морского торгового порта Черноморск.

В свою очередь, в сообщении, распространенном во вторник АКМП, говорится, что во время визита руководства пароходства в Украину был проведен ряд встреч по вопросу расширения международного сотрудничества.

"В первую очередь делегация во главе с председателем АКМП Рауфом Велиевым посетила морской торговый порт Черноморск. Директор порта Сергей Крыжановский представил подробную информацию о деятельности паромного комплекса. Было отмечено, что порт, расположенный на территории площадью 221 гектар, способен принимать до 1960 вагонов, семь тысяч легковых и грузовых автомобилей за день. 24 из имеющихся 27 мостов на грузоперевалочном предприятии являются грузовыми, а три - вспомогательными. Данный порт способен принимать все типы грузов. Сергей Крыжановский отметил значимость сотрудничества с азербайджанскими моряками и выразил уверенность в плодотворности взаимовыгодных отношений", - говорится в сообщении.

Рауф Велиев отметил, что АКМП уделяет особое внимание обновлению флота современными судами, и добавил, что в настоящее время проводятся работы для увеличения количества судов в международных водах. На сегодняшний день 10 судов пароходства под флагом Азербайджана плавают в Черном и Средиземном морях.

Говоря о транзитных возможностях Азербайджана, Рауф Велиев отметил, что Азербайджан сотрудничает с Украиной в области транзита и для расширения связей существуют большие возможности.

Во время встречи обсуждались возможности выхода на рынки Ирана и Центральной Азии, используя транзитный потенциал Украины, важность транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг для Украины, а также была подчеркнута значимость применения единой тарифной политики в этой области.

Переговоры прошли на самом высоком уровне. Высоко оценив возможности порта и паромного комплекса, Рауф Велиев выразил надежду на успешное сотрудничество.

Во время визита в Одессу делегация пароходства также встретилась с представителями нескольких паромных операторов. В ходе встреч стороны обсудили вопросы сотрудничества в области грузоперевозок.

Представители АКМП планируют осуществить следующий визит в порт Черноморск летом этого года.

(Автор: Максим Цурков)