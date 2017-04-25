В Сенегале затонула лодка: Погибли не менее 17 человек

2017-04-25 16:37 | www.oxu.az | 2

По меньшей мере 17 человек погибли, еще 40 пострадали после того, как их лодка перевернулась в центральной части западноафриканской республики Сенегал, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Associated Press.

Инцидент произошел около деревни Беттенти. В момент крушения на рыболовецком судне находились по меньшей мере 60 человек. Пострадавшим была оказана помощь в местном медицинском пункте.

Президент Сенегала Маки Салл объявил трехдневный траур.

Н.О.