В Азербайджане работникам госучреждения повысили зарплату на манат

2017-04-25 16:44 | www.oxu.az | 6

Премьер-министр Азербайджанской Республики Артур Расизаде подписал решение о внесении изменений в закон «О ежемесячных должностных окладах работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета».

Как передает Oxu.Az, об этом AzNews.az передает со ссылкой на сайт Кабинета министров.

Согласно решению от 21 апреля 2017 года, в Азербайджане ежемесячный должностной оклад работников Центра Ататюрка повышен со 115 до 116 манатов.

Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

У.А.

