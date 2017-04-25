Азербайджан намерен 80% полипропилена и карбамида экспортировать - "Азерикимья"

2017-04-25 19:59 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - В следующем году в Азербайджане ежесуточно будет производиться 2000 тонн карбамида, сказал во вторник глава производственного объединения "Азерикимья" Мухтар Бабаев в ходе II международного форума SOCAR "Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия" в Баку.

"Кроме того, в 2018 году ежесуточный объем производства полипропилена будет доведен до 500 тонн и полиэтилена - 600 тонн", - сказал Бабаев.

По его словам, 80 процентов полипропилена и карбамида, произведенного в Азербайджане, будут направляться на экспорт.

Производство пропилена на заводе "Этилен-полиэтилен" ПО "Азерикимья" по окончании первого этапа модернизации в октябре этого года вырастет до 150 тысяч тонн с нынешних 60 тысяч тонн.

Процесс модернизации завода "Этилен-полиэтилен" разделен на три этапа.

ПО "Азерикимья" входит в состав SOCAR.

(Автор: Ляман Зейналова)