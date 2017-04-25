Арестован обвиняемый в убийстве российского военного в Армении

2017-04-25 21:26 | www.apa.az | 3

Суд в Ереване арестовал обвиняемого в убийстве российского военнослужащего в Армении Армана Джанджугазяна. Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил советник председателя Следственного комитета республики Сону Трузян.

«Подозреваемому предъявлено обвинение по статье «Убийство» Уголовного кодекса Армении, по ходатайству следствия суд первой инстанции общей компетенции в Ереване избрал арест в качестве меры пресечения», — сказала она.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве российского военнослужащего в Гюмри был признан ограниченно вменяемым и негодным к службе в армии.

В начале марта экспертиза показала некоторые психические расстройства у мужчины, после чего он был признан ограниченно вменяемым и демобилизован приказом министра обороны.