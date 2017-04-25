В Баку состоялся вечер моды детей с аутизмом – ФОТО

2017-04-25 16:53 | www.oxu.az | 3

В Баку состоялся благотворительный вечер моды детей с аутизмом «Autizm – fərqli və bizdən biri» («Аутист – отличный от нас, один из нас»), организованный общественным объединением «Birgə və Sağlam» и благотворительной организацией «Umid var», сообщает Oxu.Az.

Мероприятие посетили видные общественные деятели, представители медицины, известные деятели науки, культуры и искусства. В их числе - депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева, директор British Council в Азербайджане Элизабет Уайт и многие другие.

Вечер начался с демонстрации видеоролика, посвящено теме аутизма. Видеоролик повествует о семье, в которой растет ребенок с диагнозом аутизм. Далее в исполнении детей-аутистов была представлена хореографическая композиция, посвященная государственному флагу Азербайджана.

Ведущая вечера известная телеведущая Лейла Гулиева в своем выступлении отметила, что в последнее время в стране проводится ряд социальных мероприятий, посвященных теме аутизма. Подобные мероприятия носят просветительский характер, и направлены на то, чтобы представить обширную информацию об этом заболевании.

В своем выступлении председатель Общественного объединения «Birgə və Sağlam» Айтен Эйналова выразила благодарность всем, кто оказал поддержку и содействие в проведении данного вечера. По ее словам, Общественное объединение «Birgə və Sağlam» проводит ряд проектов и мероприятий, которые рассказывают людям об аутизме и помогают лучше понять аутистов.

Выступившая на мероприятии депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева подчеркнула большую значимость подобных проектов с точки зрении привлечения внимания общества к проблемам аутизма.

Было подчеркнуто, что данные мероприятия позволяют людям, работающим с детьми-аутистами рассказать о своем взгляде на эту тему и ответить на многие распространенные вопросы.

Известный модельер-дизайнер, руководитель Центра национальной одежды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова в своем выступлении отметила, что когда ей поступило предложение создать коллекцию национальной одежды для детей с аутизмом, она с большой ответственностью и удовольствием приступила к работе.

Гюльнара Халилова подчеркнула, что реализация проекта очень значима, для того чтобы общественность больше знала об аутизме, для воспитания, обучения, социальной адаптации и интеграции детей с аутизмом в общество, а также создания условий, для того, чтобы они могли реализовать свой потенциал.

В своем выступлении руководитель Центра национальной одежды также отметила, что среди детей с аутизмом есть очень талантливые и разносторонне одаренные личности.

Далее десять детей-аутистов вышли на подиум в специальной коллекции, созданной известным модельером-дизайнером Гюльнарой Халиловой. Коллекция была продемонстрирована детьми из реабилитационного центра «Birgə və Sağlam». Юных моделей для дефиле подготовило агентство «Kiddoz Model» детского клуба «Sevimli Bala».

Дети с большим удовольствием продемонстрировали коллекцию, было видно, что им очень нравятся созданные для них наряды, им в них комфортно и удобно. Конечно, большая заслуга в этом принадлежит Гюльнаре Халиловой. Модельер -дизайнер нашла индивидуальный подход к каждому ребенку. Дефиле было похоже на волшебную сказку, где бесспорно главными героями были дети.

На вечере в исполнении известных артистов - заслуженной артистки Азербайджана Тунзали Агаевой, исполнителей Самиры Аллахвердиевой, Мурада Арифа, а также участников вокального телепроекта «Səs Azərbaycan» – Самиры Эфендиевой, Тофига Гаджизаде, Ляман Дадашевой, Руслана Алишана, Нармин Керимбековой прозвучали музыкальные композиции.

Программу завершила песня «Fərqliyəm - Sizdən biriyəm» в исполнении Тунзали Агаевой и участников шоу «Səs Azərbaycan». Автор музыки к композиции - Тунзаля Агаева, автор слов – Мурад Ариф.

В заключение мероприятия Айтен Эйналова вручила Гюльнаре Халиловой благодарственное письмо и игрушку, сделанную детьми с синдромом аутизма.

A.C.

