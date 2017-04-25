Бои в Турции: Погибли трое военнослужащих
2017-04-25 17:17 | www.oxu.az | 1
В ходе операции против террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК) на юго-востоке Турции погибли трое военнослужащих.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, об этом сообщает во вторник сайт Генштаба ВС страны.
В районе Шеноба в провинции Ширнак в результате взрыва самодельного взрывного устройства погибли двое силовиков.
В ходе операции в провинции Карс в результате взрыва самодельной мины погиб один и получил ранение один военнослужащий ВС Турции.
ВС Турции продолжают операцию по обезвреживанию террористов.
В ходе операций за месяц погибло более десяти турецких военнослужащих.
Н.О.