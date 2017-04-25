В Азербайджане разрешили трансплантацию роговицы глаза

2017-04-25 17:29 | www.oxu.az | 2

В ходе сегодняшнего заседания Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект о внесении изменений в законы относительно разрешения на трансплантацию роговицы глаза в Азербайджане.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, согласно проекту изменений в законы «О списке вещей, недопустимых в гражданском обороте» и «О списке вещей, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и наличие которых в обороте допускается (гражданский оборот которых не ограничен) на основании специального разрешения», позволяется импорт в Азербайджан роговицы глаза, а также трансплантация роговицы глаза в стране.

Проект был вынесен на голосование и принят.

З.Г.

