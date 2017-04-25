Нетаньяху назвал причину отказа от встречи с главой МИД Германии

2017-04-25 20:32 | www.trend.az | 1

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет принимать зарубежных визитеров, если те встречаются с организациями, занимающимися "очернительством" израильских военных, заявила канцелярия главы правительства после отказа в аудиенции министру иностранных дел Германии Зигмару Габриэлю, передает РИА Новости.

Тот включил в программу поездки контакты с НКО левого толка "Бецелем" и "Шоврим Штика", которые ведут мониторинг действий израильских силовиков на палестинских территориях и предают огласке выявленные правонарушения. Обе организации обвиняются их оппонентами в подрыве международной репутации Израиля, создании угрозы судебного преследования военных и политиков.

"Политика премьер-министра Нетаньяху - не встречаться с зарубежными визитерами, которые во время дипломатических поездок в Израиль общаются с группами, очерняющими солдат Армии обороны Израиля как военных преступников", - сказано в заявлении.

"Армия обороны Израиля и ее солдаты - это основа нашего существования", - подчеркнули в окружении Нетаньяху, который также возглавляет МИД.

Канцелярия премьер-министра назвала отношения с Германия очень важными и выразила уверенность, что они не пострадают от этого инцидента. Местная газета "Гаарец" пишет, что после отказа в аудиенции Габриэль не стал отвечать на телефонный звонок Нетаньяху.

Немецкий министр находится в Иерусалиме, где его уже принял президент Реувен Ривлин. В ходе встречи глава государства не обошел стороной дипломатический инцидент, назвав израильскую армию "самой моральной в мире" и заявив, что любая критика должна опираться на реальные факты.