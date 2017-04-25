Азербайджан окажет Йемену гуманитарную помощь

2017-04-25 17:40 | www.oxu.az | 3

Сегодня в Женеве прошла конференция доноров ООН с целью оказания помощи в связи с гуманитарным кризисом в Йемене.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МИД, на мероприятии нашу страну представил глава азербайджанского Агентства международного развития (AIDA) Ашраф Шихалиев.

Азербайджан всегда был привержен исламской солидарности и 2017 год объявил у себя в стране «Годом исламской солидарности».

Отметим, что Азербайджан оказал помощь Йемену, который переживает глубокий гуманитарный кризис.

Н.О.

